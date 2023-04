Pallavolo – La Zephyr ospita la terza in classifica

S. Stefano Magra – Forse (<Sottolineo forse> ha detto coach Andrea Marselli alla vigilia) Zephyr Mulattieri Valdimagra al completo, secondo l’allenatore è la prima volta che succede in questo campionato, sabato 15/4 al Palaconti santostefannese contro la Altocanavese di Cuorgné-To: terza forza del Girone A in Serie B nazionale maschile di pallavolo. Si gioca per la 23.a giornata, quartultima, ore 17; arbitrano Roberto Tavarini e Debora Nannini.

Queste infine le altre partite in programma nel turno…Colombo Ge-Pvlceralterra Cirié To, Fenera Chieri To-Tomcar Pescatori S. Anna To, Mercatò Alba Cn-Fas Savona, Pallavolo Novi Ligure Al-Canottieri Ongina Pc, Parealla Torino-Cus Genova e Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia-Negrini Acqui Terme Al.

Nella foto, il palleggiatore e capitano della Zephyr Mulattieri, Tommaso Grassi