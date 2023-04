Pallavolo – Podenzana a estremo Ponente

Podenzana – Podenzana Tresana Volley di scena a Diano Marina-Im (ore 21) al Palasport “G. Canepa” di Diano Marina, sabato 15/6, per la 7.a e penultima giornata dei playoff di Serie C ligure femminile di pallavolo: avversario il Vasco Lanfranchi ultimo in classifica a zero punti, podenzano-tresanesi del resto penultime sette punti più avanti, ma come ormai più che noto per loro è già molto essere pervenute ai playoff per la seconda stagione pallavolistica di fila; arbitro Roberto Magnanego.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno…Admo Lavagna-Cogovalle Cogoleto, Celle Varazze-Normac Genova, Serteco Wonder Ge-Vigo Albenga.

Nella foto la fisioterapista rossoblù Sabrina Arrigoni