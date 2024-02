Pallavolo – Il Podenzana ospita la Vdm Spezia

Il Podenzana Tresana riceve a Barbarasco venerdì 9/2 in anticipo, ore 21 per la 10.a giornata del campionato di Prima Divisione ligure, la Vdm Spezia 2005.

Nel frattempo le podenzano-tresanesi hanno battuto assai nettamente la Rainbow Spezia a Vezzano Ligure e agganciato, alle spalle del Colombiera Ameglia, l’ Elsel Spezia (che però ha giocato una partita di meno) in nel Girone B.

Per la cronaca coach Franco Saccomani ha deciso per l’occasione di impiegare al palleggio la giovanissima Cariulo, cosa che ha comportato lo spostamento di capitan Barbieri in diagonale e quello di Bacchini a sua volta al centro, per il resto: Esposito l’altro centrale, Boricean e Leonardi di banda, Bruno libero.

Questi poi gli altri “score” in quella che nel raggruppamento era la 9.a giornata; Elsel Spezia-Vdm Sp 3-1, Futura Ceparana-Sestri Levante 0-3, Pro Recco-Colombiera Project Ameglia 0-3, Psm Rapallo-Admo Lavagna 3-2, Avis Casarza Ligure-Zephyr Vdm: 0-3.

Infine tabellino…

RAINBOW SPEZIA – PODENZANA TRESANA 0 – 3

SET: 21-25 in 26 minuti / 13-25 in 24 / 15-25 in 23.

RAINBOW LA SPEZIA: Gallinaro 2, Pasquali 0, Fiori 6, Hyka 3, Gigantesco 3, Capaccioli 0, Posati 12, Natale 3, Giani 1, liberi Stirbu e Ferro. Mazzocca.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Cariulo 3, Barbieri 11, Bacchini 8, Esposito 3, Leonardi 12, Boricean 9, libero Bruno; n.e. Allegretto, Giannoni F., Vené, Giannoni V. e Giubilato. All. Saccomani.

ARBITRI: Sabato e Pennetti.