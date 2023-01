Pallavolo – E’ il Lunezia delle capolista

Sarzana – Ben tre capolista, sebbene limitatamente al loro girone poiché così si divide la pallavolo “verde” ligure, si contano al momento nel settore giovanile del Lunezia Volley. Esprimersi circa il lavoro e la funzionalità del “vivaio” sarzanese è dunque, a questo punto, perfino superfluo e tanto vale lasciare la parola direttamente ai tecnici “lunensi” interessati…

Giacomo Martinelli (allenatore dell’ Under 18): <Siamo quasi a metà del campionato e le ragazze non demordono nonostante l’infermeria non acenni a svuotarsi; prontissimi per gli scontri decisivi>.

Lele Giraldi (allenatore dell’ Under 16): <Il primo posto in uno dei tre raggruppamenti in cui si divide il nostro campionato premia il lavoro che stiamo conducendo da un paio d’anni a questa parte…ed è tanto più gratificante se si considera la notevole caratura delle nostre avversarie>.

A proposito dell’ Under 14 allenata da Valter Soldati si esprime infine il Direttore tecnico del settore “giovani” biancoblu, che poi è il grande regista del tutto, Stefano Menconi; <La “U14” va altamente encomiata per quella prima posizione nel girone ed è in progresso costante sul piano del gioco stesso. Più in generale sono anni che il settore sta lavorando a tale e tanti livelli e la bacheca dei trofei lo testimonia>.