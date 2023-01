Mercato Genoa, Ottolini prova il colpo Gytkjaer dal Monza

Viste le voci che riguardano Massimo Coda il Genoa sta cercando di piazzare un colpo in attacco che potrebbe impreziosire il reparto offensivo di mister Gilardino.

A gennaio l’attaccante protagonista della promozione dei biancorossi potrebbe fare ritorno nella serie cadetta e il Genoa potrebbe sfruttare l’occasione. Il direttore sportivo Marco Ottolini sarebbe pronto al colpo per riportare il Grifone in Serie A e Gytkjaer rientrerebbe tra i nomi nel mirino per un’eventuale partenza di Coda, avendo comunque un occhio su una possibile spietata concorrenza per un probabile valzer di attaccanti in Serie B.

La punta danese non starebbe trovando spazio coi brianzoli e non rientrerebbe nei piani del tecnico Palladino e quindi la pista rossoblu potrebbe scaldarsi.