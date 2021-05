Podenzana – Brutta tegola sul Podenzana Volley, alla vigilia dell’esordio nel Girone Class, all’indomani di quella che in Serie C ligure femminile (Girone C) è stata la “regular season”…peraltro non l’unica: s’è fratturata il polso il libero Jessica Leonardi, grande veterana del complesso insieme alla cugina Francesca e a capitan Alessia Barbieri, inoltre non sarà disponibile nemmeno il centrale Shelila Bartoli.

Per la cronaca si gioca contro la Nuova Lega Pallavolo San Remo, ultima nel Girone A nella “stagione regolare”, a Barbarasco alle ore 20 di sabato 8/5; arbitrano Stefano Centofanti e Marco Pantani.

Le altre due gare in programma in questa 1.a giornata di tale “poule” sono Grafiche Amadeo San Remo-Paladonbosco Genova e Tigullio Project-Serteco School Ge.

Nella foto Jessica Leonardi