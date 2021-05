Sarzana – Lunezia Volley al completo, salvo sorprese in extremis, sabato 8/5 nell’avvio dei playoff regionali che al Palabologna sarzanese lo oppone al Legendarte di Finale Ligure (giunto terzo nel Girone A della Serie C ligure femminile, nella “regular season”, mentre le biancoblu sono arrivate prime nel C)…fischio d’inizio alle ore 18; coppia arbitrale tutta al femminile con Luisa Proietti e Monica Zampini.

<E’ una squadra che non possiamo conoscere a fondo – afferma coach Riccardo Giannini alla vigilia – non foss’altro perché nella stagione scorsa era in serie D, anche se la incontrammo un paio di volte in Coppa Liguria, ad ogni modo l’imperativo è concentrarsi al massimo>.

Per la cronaca le altre gare nella 1.a giornata di questo Girone Promo, in cui la prima classificata andrà in Serie B, sono: Albisola-Cella Varazze, Cogovolley-Avis Casarza, Normav Vgp Genova-Albenga.

Nella foto, Gabriele “Lele” Giraldi, “vice” di Riccardo Giannini