Pallanuoto – Visita del Lerici alla Rivarolesi

Lerici – Lerici Sport salvo imprevisti al completo, sabato 18/2 alla piscina “I Delfini” di Genova, contro l’ Aragno Rivarolesi (terzo in classifica seppur in coabitazione…) per la 9.a giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie B di pallanuoto maschile / Girone 2. Si gioca alle ore 19.30, la capolista parte alle 16, con ritrovo dalle parti dell’entrata in autostrada.

Questi poi gli altri incontri in programma nel turno; nel raggruppamento: Delta Roma-Pirates Osimo, Mariba di Carrara-Vis Nova Roma, Nuoto Rapallo-Libertas Rari Nantes Perugia e Sea Sub Modena-Waterpolo San Giorgio Genova.