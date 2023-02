Pallavolo – Derby ligure per al Zephyr

Santo Stefano Magra – Dovrebbe essere una Zephyr Mulattieri Valdimagra moralmente in piena salute quella che sabato 18/2, ore 17, riceve al Palaconti santostefanese la Colombo Genova.

I 2 punti guadagnati a San Mauro Torinese sono valsi ai rossoblù l’uscita dalla zona-retrocessione: ora, contro una Colombo che invece in tale zona c’è ancora, seconda vittoria consecutiva per spiccare il volo verso il centroclassifica? Il pericolo è come sempre quello di deconcentrarsi e prenderla alla leggera…cosa che sarebbe fuori luogo in generale, tanto più se mancano le bande Salsi e Dario Bottaini (anche se quest’ultimo è in realtà una riserva) nonché è in forse l’ala-opposto Magnani, il “bomber”. E poi i genovesi in fondo sono appena un punto dietro.

Questi infine gli altri incontri in programma, nel Girone A del campionato di Serie B nazionale maschile di volley, nella 16.a giornata; Canottieri-Tomacar S. Anna Torino, Cus Genova-Alto Canavese Cuorgné, Fenera Chieri-Mercatò Alba, Negrini Acqui Terme-Fas Albisola, Parella Torino-Pvlcerealterra Cirié e Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia-Novi Ligure.