Pallanuoto – Il Lerici Sport ospita il Modena

Lerici – Salvo soprese in extremis capolista al completo sabato 11/2, alla piscina spezzina “Mori”, contro il Sea Sub Modena terzultimo in classifica nel Girone 2 della Serie B maschile nazionale di pallanuoto (che giunge così all’ 8.a giornata); ore 15.

L’esterno Nicolò Gatti si esprime alla vigilia così: <Meno male che torniamo a giocare in casa dopo tutte le ore di treno che ci siamo fatti per andare al Foro Italico, anche se ne è valsa la pena, visto che abbiamo tolto il primo posto alla Delta Roma rifacendoci del match perso in casa col Marina di Carrara. Comunque meglio non sottovalutare i modenesi perché questo è un campionato molto difficile>.

Infine ecco gli altri incontri in programma nel programma nel turno…Libertas Rari Nantes Perugia-Aragno Rivarolesi Ge, Pirates Osimo An-Marina di Carrara, Waterpolo San Giorgio Genova-Delta Roma e Vis Nova Roma-Nuoto Rapallo Ge.

Nella foto l’esterno Nicolò Gatti