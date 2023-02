Pallanuoto, A1M: Recco espugna Salerno e rimane in vetta

La Pro Recco sconfigge il Salerno nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A1: alla Vitale i biancocelesti si impongono per 7-13 e mantengono tre punti di vantaggio sul Brescia in vista dello scontro diretto in programma sabato, alle 15, a Punta Sant’Anna.

Mister Sukno lascia a riposo Ivovic, Aicardi e Cannella, con Iocchi Gratta a dividersi i due metri insieme ad Hallock.

Portieri protagonisti nel primo tempo, Taurisano e Del Lungo si superano in diverse circostanze. Il numero uno dei padroni di casa capitola però sull’alzo e tiro di Zalanki a metà del primo quarto e poi sul destro ravvicinato di Di Fulvio che sfrutta un pasticcio della difesa campana ad un secondo dalla sirena (0-2).

Vantaggio che la Pro Recco raddoppia trasformando le prime due superiorità del secondo tempo con Zalanki e Presciutti. La bella girata di Iocchi Gratta dal centro e il magistrale giro palla che libera Velotto aumentano il divario (0-6). Il Salerno trova il primo gol di giornata dopo oltre 13 minuti di gioco con Esposito in superiorità. Il botta e risposta tra Fondelli e Barroso negli ultimi 100 secondi di tempo manda le squadre al cambio campo sul 2-7.

Nei campani Vassallo sostituisce Taurisano in avvio di terzo quarto, ma il numero 13 deve subito raccogliere due volte il pallone in fondo al sacco: Iocchi Gratta in superiorità, prima dal centro e poi da posizione 5, porta la Pro Recco sul 2-9. Il Salerno prova a riavvicinarsi e va a segnocdue volte: con il tiro deviato da Barroso che spiazza Del Lungo e con Gallo in superiorità. Uomo in più che anche i campioni d’Italia giocano bene sul finire del terzo tempo sull’asse Di Fulvio-Younger: le squadre nuotano agli ultimi otto minuti di partita sul 4-10.

Quarto tempo che si apre con Negri tra i pali della Pro Recco e la palomba vincente di Rossi che poi bissa dai sei metri (4-12), mettendo la pietra tombale sul match che i biancocelesti conducono in porto senza patemi fino alla sirena.

CHECK-UP RN SALERNO-PRO RECCO 7-13

CHECK-UP RN SALERNO: Taurisano, M. Luongo, U. Esposito 1, C. Sanges, G. Siani, D. Gallozzi, M. Tomasic 2, V. Gallo 2, G. Parrilli, Z. Bertoli, A. Barroso Macarro 2, D. Pica, G. Vassallo. All. Citro

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 1, G. Zalanki 2, P. Figlioli, A. Younger 1, A. Fondelli 1, N. Presciutti 2, G. Echenique, M. Iocchi Gratta 3, A. Velotto 1, G. Rossi 2, B. Hallock, T. Negri. All. Sukno

Arbitri: Ricciotti e Zedda

Parziali: 0-2, 2-5, 2-3, 3-3.

Spettatori 200 circa