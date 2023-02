Busalla, va a fuoco il pullman del Genoa Club Oregina; tanta paura nessun danno alle persone

Momenti di paura sul pullman del Genoa Club Oregina diretto a Parma per la gara tra il parma ed il Genoa, in programma alle 16.15.

All’altezza del chilometro 108, appena superato il casello autostradale di Busalla, il mezzo ha preso fuoco nella parte posteriore.

L’autista è stato allertato immediatamente da alcuni tifosi, he ha prontamente fermato il mezzo e rapidamente fatto scendere tutti i partecipanti alla trasferta.

Nessun danno alle persone, a parte un ragazzo che si è ferito leggermente ad una mano nel tentativo di rompere un vetro.

Sul posto nel frattempo sono arrivati i Vigili del fuoco di Busalla, che hanno messo in sicurezza le persone; Le fiamme sono state spente.

La carovana dei pullman genoani in viaggio per Parma è rimasta ferma per motivi di sicurezza un’ora, poi finalmente è potuta ripartire, ed arriverà in tempo per la disputa della gara. I compoenti del genoa Club Oregina hanno aspettato un pullman in partenza da genova, per poter anch’essi raggiungere la città ducale e tifare Genoa allo stadio “Tardini”.

Anche il traffico autostradale è ripreso regolarmente alle 14.

FRANCO RICCIARDI