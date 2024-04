Ospedaletti, frontale tra due autovetture: donna al pronto soccorso

Ospedaletti – Incidente frontale, questa notte, intorno all’una, in corso Guglielmo Marconi ad Ospedaletti dove due auto, per cause ancora in via di accertamento si sono scontrate.

Probabilmente uno due mezzi ha invaso la corsia opposta all’altezza della curva mentre stava sopraggiungendo l’altro mezzo.

Sul posto, oltre i carabinieri, i vigili del fuoco che per estrarre la conducente di una Smart dalle lamiere, hanno utilizzato divaricatore e cesoie oleodinamiche.

Sul posto anche i mezzi di soccorso due ambulanza della Matuzia Emergenza Sanremo e della Croce Rossa Sanremo oltre all’automedica Alfa 3.

Una donna è stata trasferita, cosciente, al pronto soccorso di Sanremo e le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Ferite non gravi anche per gli occupati dell’altra auto, un’Audi coinvolta nel sinistro.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le auto incidentate e altri due mezzi parcheggiati e bonificato l’area dove si è verificato l’incidente.