Carcere Pontedecimo, detenuto ferito per crollo del solaio

La denuncia del sindacato UilPa

Genova – Erano circa le due di notte nel carcere di Pontedecimo quando da un cella del secondo piano della sezione maschile, sono caduti calcinacci e intonaco dal soffitto cadendo sul letto di un detenuto che è rimasto ferito, per fortuna lievemente.

A darne notizia è il segretario regionale della UilPa, Fabio Pagani che commenta amaramente: “È andata bene, poteva finire peggio. La cella è stata immediatamente dichiarata inagibile e i due detenuti presenti spostati altrove, ma l’episodio è l’ennesima denuncia di uno stato di abbandono e degrado che affligge le carceri italiane e liguri”.

“Occorrono immediati stanziamenti di risorse economiche aggiuntive per la manutenzione e la costruzione di nuove carceri”, prosegue Pagani chiedendo un urgente intervento per rafforzare gli organici della Polizia Penitenziaria, ormai in grave carenza di personale.

Pagani denuncia anche una situazione esplosiva caratterizzata da “disorganizzazione imperante, aggressioni, suicidi, omicidi, stupri, traffici di ogni genere e grande, grandissima sofferenza”.

“Rinnoviamo l’invito – conclude Pagani rivolgendosi al ministro Nordio – di aprire immediatamente un tavolo di confronto permanente con le organizzazioni sindacali al fine di mettere in sicurezza il sistema penitenziario e tracciare un lungimirante e condiviso progetto di reingegnerizzazione dei processi e di razionali investimenti”.