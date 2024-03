Ognio di Neirone, a fuoco cantina: fiamme spente dai VVF

La scorsa notte, un incendio si è sviluppato in una cantina di una abitazione in località Ognio di Neirone in Val Fontanabuona.

I Vigili del Fuoco, sono accorsi con la squadra del distaccamento Mario Meloncelli e con il supporto di una autobotte dalla sede centrale.

Complicato l’arrivo sul posto per la stretta strada di accesso.

I Vigili del Fuoco sono riusciti, però, a contenere l’incendio, facendo si che non si propagasse all’abitazione e cha la bombola di GPL coinvolta nell’incendio non esplodesse.

La cantina però è andata completamente distrutta. Sul posto i Carabinieri di Torriglia.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.