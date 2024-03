C’è Ancora Domani al The Space Cinema per l’8 marzo

Un omaggio alla Giornata Internazionale della Donna

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, The Space Cinema celebra con una proiezione speciale del film “C’è Ancora Domani”, diretto da Paola Cortellesi, ad un prezzo speciale in alcuni cinema selezionati, a partire da soli 4,90€.

“C’è Ancora Domani” è un film d’esordio della celebre attrice Paola Cortellesi, acclamato sia dal pubblico che dalla critica.

Ambientato nella Roma del dopoguerra, questo racconto intimo e sorprendente segue Delia, moglie e madre di tre figli, nel suo coraggioso viaggio verso un futuro migliore per sé e per la sua famiglia, in un’Italia sconvolta dagli strascichi della guerra.

Gli spettatori interessati possono acquistare i biglietti per “C’è Ancora Domani” direttamente sul sito ufficiale di The Space Cinema: https://www.thespacecinema.it/film/c-e-ancora-domani o tramite l’App ufficiale The Space Cinema. Non perdere l’opportunità di vivere questo emozionante film che celebra la forza e la determinazione delle donne, in occasione dell’8 marzo.