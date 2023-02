Oggi a San Gottardo la caccia al tesoro del Civ per festeggiare il Martedì Grasso

Nel pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio, il Civ Gottardino, in collaborazione con il Centro socio-educativo Il Prato gestito da Coop Agorà, festeggia il Carnevale con la seconda edizione di “Alice nel paese di San Gottardo”, la caccia al tesoro del Martedì Grasso tra le attività del quartiere.

Per partecipare è sufficiente ritirare al Cse Il Prato di via Piacenza, di fronte ai portici, la scheda su cui apporre i timbri comprovanti il raggiungimento delle varie tappe e avventurarsi, tra le 16,30 e le 18 e con l’aiuto della mascotte dell’Expo della Val Trebbia “Trebbiolo”, nella ricerca dei nove personaggi del classico Disney nascosti in altrettanti negozi di San Gottardo.

Il bisogno di comunità, quest’anno, è ancora più urgente in ragione dell’incendio che la scorsa settimana ha devastato il civico 17 di via Piacenza: l’intero quartiere si stringe attorno ai residenti e all’operatore economico interessati dal rogo attraverso le raccolte di beni organizzate dalla Croce Verde e le offerte raccolte dalla Parrocchia.