Amici dell’Acquario, Mercoledì Scienza dedicato a profumi e aromi delle piante

Appuntamento con un nuovo Mercoledì Scienza proposto dagli Amici dell’Acquario il 22 febbraio: il ciclo “Scienza ed Arte. Un Binomio (im)possibile?” prosegue con l’incontro “Profumi e aromi delle piante: aspetti scientifici, storico-artistici e devozionali” condotto in tandem da Laura Cornara, professore associato di Botanica presso il Dipartimento Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV), Università di Genova, e Fra Gabriele Ambu, Biologo, Ordine dei Frati minori Cappuccini di Genova

I relatori parleranno dell’uso di profumi e aromi lungo una storia millenaria, con impieghi in cosmesi, medicina, alimentazione e in campo artistico e religioso.

Profumi e aromi sono prodotti in diversi organi della pianta (gemme, fiori, foglie, fusti, semi, frutti, ma anche radici, legno o corteccia) e vengono accumulati in apposite strutture morfologicamente molto diversificate e spesso visibili solo al microscopio.

Gli oli essenziali che ne derivano sono noti all’uomo fin dall’antichità e hanno trovato impiego per aromatizzare i cibi, a scopo medicinale e nella creazione di profumi, balsami e unguenti. Il profumo pervade la storia e la cultura dell’uomo da millenni anche per la sua funzione religiosa e rituale, in quanto mezzo di purificazione e comunicazione con il Divino.

Creare un profumo è come comporre una musica, combinando diverse note per formare gli accordi che creano l’armonia della fragranza.

L’incontro si terrà alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Laura Cornara, biologa, è professore associato di Botanica (BIO/01) presso il Dipartimento Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di Genova, dove tiene diversi insegnamenti per i corsi di Laurea in Scienze Biologiche e Scienze Naturali e Ambientali.

Svolge inoltre attività di docenza per il Master in Fitoterapia dell’Università di Siena. È membro della Società italiana di Fitoterapia (S.I.Fit.), della Società Botanica Italiana (S.B.I.), del Comitato scientifico delle riviste Erboristeria domani e Innovazione in Botanicals (CEC editore), dell’Editorial Board delle riviste internazionali eFood (Atlantis Press) e Plants (MDPI).

Nell’ambito del corso di insegnamento di Botanica forense ha collaborato con il Gabinetto della Polizia Scientifica di Genova in indagini su sostanze stupefacenti di origine vegetale. Ha numerose collaborazioni con colleghi di diversi Atenei italiani e di Università straniere. È autore di oltre 100 articoli su riviste internazionali, ha partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali e ha pubblicato articoli su riviste nazionali, libri e capitoli di libro a carattere sia scientifico che divulgativo.

Fra Gabriele Ambu è Frate dell’Ordine dei Frati Cappuccini Liguri; ha una laurea in Biologia Indirizzo Bio-Ecologico con tesi sperimentale sugli Incendi Boschivi nella Liguria di Levante e un Dottorato di ricerca in Biologia applicata all’agricoltura e all’ambiente con tesi sugli usi tradizionali delle piante usate dai guaritori e dagli sciamani nella valle di Kathmandu, Nepal. È Cultore della Materia presso il Dipartimento Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di Genova.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it.