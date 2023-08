Offre crack a un carabiniere in borghese, 20enne arrestato

Era in possesso anche di 20 dosi di crack oltre a cocaina e hashish

Ha offerto del crack ad un carabiniere in borghese ed è stato arrestato. E’ quanto è successo in via San Luca nel centro storico di Genova.

I carabinieri del Nucleo operativo di Genova, in servizio in abiti civili, sono stati avvicinati da un 20enne con vari pregiudizi di polizia.

Il giovane, probabilmente scambiandolo per un consumatore di cocaina, ha offerto ad uno di loro di acquistare crack.

Il giovane è stato bloccato e perquisito e trovato in possesso di oltre 20 dosi di crack, cocaina e hashish oltre che denaro contante ritenuto provento di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.