Successo per la Storia in piazza con 15mila partecipanti

Genova – L’edizione numero tredici de La Storia in piazza ha confermato il suo straordinario successo, attirando un totale di 15mila partecipanti alle diverse iniziative contenute nel programma.

La Storia in piazza dedicata al tema “Libro e Libertà”

Quest’anno, dedicato al tema “Libro e Libertà”, l’evento ha chiuso idealmente Genova Capitale del Libro, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi a livello nazionale per la divulgazione e l’approfondimento delle tematiche storiche.

Con 66 incontri, 90 relatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, 30 laboratori didattici e la partecipazione di 190 classi, La Storia in Piazza ha offerto una qualità eccezionale nel calendario delle attività.

La Storia in piazza dei curatori Fra, Cardini e Canfora

I curatori Anna Foa, Franco Cardini e Luciano Canfora hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire la riuscita dell’evento.

Beppe Costa, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ha commentato: “La Storia in Piazza si conferma come uno degli appuntamenti di punta della programmazione della Fondazione, offrendo occasioni di crescita e consapevolezza alla cittadinanza. La rassegna ha acquisito autorevolezza non solo in Italia, ma anche all’estero”.

Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, ha aggiunto: “Spero che questi quattro giorni siano stati un’occasione di apprendimento e consapevolezza, grazie alla varietà e ricchezza di voci che hanno indagato il tema ‘Libro e Libertà’. La Storia in Piazza ha dimostrato ancora una volta di essere un catalizzatore di idee e di riflessioni profonde”.

La Storia in piazza con Genova nel Medioevo

Un ruolo significativo è stato giocato anche dalla sezione dedicata a Genova nel Medioevo, intitolata “Ianua: porta di libri”, in collaborazione con Ianua. Genova nel Medioevo, un progetto patrocinato dal Comune di Genova e curato da Antonio Musarra.

Questa sezione ha approfondito tematiche legate alla storia e alla cultura della città, aggiungendo ulteriore interesse e valore all’evento.

Per il secondo anno consecutivo, è stata organizzata anche “Unige: futuro in ricerca”, una sezione dedicata all’Università di Genova, dove i dottorandi hanno presentato brevi sintesi delle loro ricerche in corso in ambito storico e archeologico, contribuendo così a promuovere la ricerca accademica e l’innovazione.

L’edizione 2025 de La Storia in piazza si terrà da giovedì 20 a domenica 23 marzo, promettendo ancora una volta di essere un evento imperdibile per gli appassionati di storia e cultura.