Minori stranieri, Bucci: ai genovesi costano 27mila euro all’anno ciascuno

“Oggi ogni associazione che accoglie un minore straniero non accompagnato nel Comune di Genova riceve 27mila euro all’anno, lo stipendio medio di un neolaureato che lavora in Comune. A chi chiede di aumentare i rimborsi ricordo che con una cifra del genere si possono fare tante cose”.

Lo ha dichiarato oggi in consiglio comunale a Genova il sindaco Marco Bucci, rispondendo sul tema dei minori stranieri che avrebbero dovuto essere ospitati in container a uso abitativo a Genova Rivarolo.

Questa ipotesi è stata poi accantonata, anche perché il terreno dell’area è poi risultato di proprietà di una società riconducibile a una collaboratrice (dimessasi) dell’assessora comunale ai Servizi sociali Lorenza Rosso.

“I minori stranieri non accompagnati – ha spiegato Bucci in Sala Rossa – sono responsabilità del sindaco. Su questo non possiamo discutere e dobbiamo occuparcene. Penso che la cifra sia più che sufficiente per poter dare un servizio decente altrimenti le famiglie oggi non sarebbero in grado di gestire i loro bambini e ragazzi: 27mila euro netti sono una cifra non indifferente”.