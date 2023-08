Mercato Samp: saluta Audero direzione Inter

Operazione di mercato in entrata ed in uscita per la Samp come portiere dove saluta un idolo dei tifosi come Emil Audero.

Sampdoria e Inter risolvono i loro problemi a vicenda. I blucerchiati hanno ceduto Audero in prestito ai nerazzurri (obiettivo di mercato della Lazio) e hanno colmato il vuoto lasciato dal classe ’97 con Filip Stankovic, estremo difensore proprio dell’Inter.

I due club sarebbero in chiusura per il passaggio del classe 2002 in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei meneghini. Stankovic seguirà le orme del padre Dejan che lo scorso anno ha allenato la Samp nella stagione della retrocessione.