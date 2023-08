Spezia, Holm sempre più vicino al Sassuolo

Importante operazione in uscita per lo Spezia.

Intesa attorno ai 10 milioni di euro con il Sassuolo pronto a ingaggiare il giocatore in prestito oneroso per 3,5 milioni di euro con obbligo di riscatto tra un anno a 6,5 milioni di euro (il 50% andrà al Sonderiskye, ex club dello svedese).

Se lo Spezia dovesse dire di no all’offerta del Sassuolo (difficile visti i rapporti), i neroverdi andrebbero su Gendrey del Lecce ma è ad oggi un’eventualità difficile da pronosticare. La quadratura sui 10 milioni, dettata dal Sassuolo, che pareggia, e alza di poco quella arrivata dall’Inghilterra, Bournemounth e non Brighton (che aveva fatto un sondaggio ben prima dei colleghi inglesi), sembra aver dato ragione a tutti. Per Holm contratto prolungato fino al 2028 con il doppio dello stipendio che percepisce oggi allo Spezia