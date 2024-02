Maxi tamponamento sulla A10: code di 7 km per cambio di carreggiata

Pietra Ligure – Ancora una volta, un incidente ha causato un maxi tamponamento nella rete autostradale della Liguria, con cinque veicoli coinvolti in un cambio di carreggiata lungo l’A10.

La situazione ha provocato code fino a sette chilometri tra Pietra Ligure e Finale in direzione Genova.

Nonostante la gravità dell’incidente, al momento non si segnalano feriti gravi, sebbene una donna incinta a bordo di uno dei veicoli coinvolti sia stata ricoverata in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente il servizio di emergenza 118, i vigili del fuoco di Savona e la polizia stradale.

L’incidente è avvenuto all’interno di una galleria a doppio senso di marcia, proprio in corrispondenza di un cantiere e di uno scambio di carreggiata. Di conseguenza, il traffico è rimasto bloccato per un certo periodo e al momento si sta muovendo a rilento.

In aggiunta, si segnalano ulteriori quattro chilometri di coda lungo l’A10 al confine di Stato, a causa del traffico intenso. La situazione rimane fluida ma è consigliabile prestare attenzione e adottare precauzioni durante il transito in quest’area.