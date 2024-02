Dalle ore 14 di oggi è tornata improvvisamente sul genovesato sul mare la caligo.

Partita da levante, intorno alle 14, si è propagata progressivamente verso Genova, avvolgendola.

La caligo vista dalla Fiera in diretta

La visibilità è scesa a zero in mare a Genova e in riviera.

Naturalmente, parliamo della nebbia che arriva dal mare e avvolge la costa genovese e della Rivera.

Photo Gallery