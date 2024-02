La Spezia, legionella all’ospedale Sant’Andrea, scatta la bonifica.

Legionella all’ospedale Sant’Andrea, scatta la bonifica. Asl 5, ‘Nessuna conseguenza per professionisti e ricoverati’

La presenza di legionella è stata riscontrata dalle ultime analisi dell’acqua all’ospedale Sant’Andrea della Spezia nel padiglione 5. Lo comunica l’Asl 5 spiegando che “stamani è stata effettuata la bonifica attraverso un’iperclorazione shock delle tubature”.

“Si tratta di una modalità di disinfezione sistemica, che consiste nella immissione nell’impianto di composti del cloro fino ad ottenere una concentrazione di cloro residuo libero di 20-50 milligrammi per litro in tutta la rete – illustra l’azienda sanitaria – dopo un idoneo periodo di contatto l’acqua presente nel sistema di distribuzione viene drenata e sostituita con una nuova immissione di acqua in quantità tale da ridurre la concentrazione di cloro residuo ai livelli di potabilità”. Per alcune ore l’utilizzo dell’acqua nel padiglione è stato sospeso.

La procedura è terminata alle 13.30 circa ed è stato regolarmente ripristinato. “L’Asl 5 è sempre attenta alla sicurezza dei pazienti e degli operatori – evidenzia il Direttore Generale dell’Azienda Paolo Cavagnaro – anche in questo caso è intervenuta preventivamente con i controlli e in maniera tempestiva con la bonifica, senza alcuna conseguenza per professionisti e ricoverati”.

Marcello Di Meglio