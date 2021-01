Magazzini musicali, stasera grandi ospiti su Rai 2

Stasera, all’una su Rai 2, MAGAZZINI MUSICALI, il programma che racconta la musicale tra il linguaggio televisivo e l’universo digitale

In questa 4a puntata saranno ospiti in studio Ariete, Mr.Rain e Tiromancino che, oltre ad esibirsi dal vivo, parteciperanno al talk di approfondimento che caratterizzerà settimanalmente il programma. Completerà la scalettaGianna Nannini, con un intervento in collegamento e contenuti video esclusivi.

La 5a puntata, invece, andrà in onda sabato 30 gennaio alle 15.30 su Rai 2 e Rai Play e domenica 31 alle 18.00 su Rai Radio 2.

Inoltre, da oggi è disponibile in digitale la sigla di MAGAZZINI MUSICALI scritta e cantata da LA MUNICIPÀL.

Il brano, creato appositamente per il programma tv, nasce per raccontare in pochi minuti, attraverso i suoni, l’importanza dello scrivere e produrre musica. Tutte le atmosfere presenti cercano di raccontare le diverse fasi di una produzione musicale, dall’emozione per l’arrivo di un’idea, fino al momento in cui il brano diventa la colonna sonora di una grande festa.

Magazzini Musicali è in programmazione su Rai 2 il sabato pomeriggio alle ore 15.30 e in replica il martedì in seconda serata, su Rai Radio 2 alle ore 18.00 della domenica, su Rai 4 il sabato mattina e visibile anche su Rai Play.

Nel programma lo svelarsi delle classifiche settimanali FIMI-Gfk viene intervallato e scandito da esibizioni live, approfondimenti sui temi dell’attualità musicale e da una serie di rubriche tematiche che aprono una narrazione più ampia del mondo della musica nelle sue connessioni con i linguaggi e le tendenze della società attuale.

Alla conduzione di Magazzini Musicali ci sono Melissa Greta Marchetto e Gino Castaldo, già voci di Rai Radio2, entrambi professionisti accreditati e con due registri complementari che, sommati, raccontano la musica in modo credibile e autorevole.