Loano per il turismo e il territorio. Il Comune si affida a Finale Outdoor Region per potenziare e sviluppare rete sentieristica e outdoor.

Loano per il turismo e il territorio, i dettagli.

Un’analisi del territorio comunale, della rete sentieristica esistente e delle sue potenzialità di crescita; la creazione di un progetto finalizzato al collegamento del territorio alla Finale Outdoor Region; l’elaborazione di una strategia di sviluppo dell’outdoor che coinvolga i portatori di interessi del comparto turistico, produttivo ed imprenditoriale.

Sono questi gli obiettivi dello studio che realizzerà il Consorzio For-Finale Outdoor Regione su mandato dell’amministrazione comunale di Loano.

For-Finale Outdoor Region è un consorzio per la promozione turistica e la tutela del territorio finalese costituito da imprese, associazioni, professionisti che operano nel settore del turismo outdoor nel comprensorio, definito “Outdoor Region”.

Gli obiettivi del Consorzio sono la tutela, l’organizzazione, la valorizzazione e promozione del territorio attraverso: la creazione di un coordinamento tra i vari “attori” della Outdoor Region così da consentirne la gestione in modo sicuro e sostenibile; la realizzazione di un sistema per finanziare la manutenzione dei sentieri e delle falesie in grado di autosostenersi;

lo sviluppo di una struttura che attui un piano strategico di sviluppo del territorio attraverso un sistema di regole e tutele sia per gli operatori del mercato sia per il pubblico, sia per l’ambiente; l’implementazione di adeguati strumenti tecnologici, idonei a coadiuvare il piano di valorizzazione e promozione del comprensorio come eccellenza tra le destinazioni outdoor.

Il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore allo sport Enrica Rocca, osservano:

“Nell’ambito della sua operatività la pianificazione strategica di sviluppo territoriale correlata al potenziamento e alla crescita del turismo outdoor rappresentano competenze che il Consorzio, attraverso i professionisti che ne fanno parte, ha maturato nel corso degli ultimi 20 anni.

La vicinanza del comune di Loano al comprensorio finalese ed il fatto che la nostra città confini con territori già integrati all’interno della Region costituiscono fattori in grado di permettere, in futuro, di valorizzare e promuovere l’area loanese sul fronte degli sport outdoor e, aspetto tutt’altro che secondario, consentire una positiva ricaduta sul sistema economico locale.

Per questo motivo, come amministrazione abbiamo voluto invitare gli esperti di For ad elaborare un progetto di sviluppo che consenta anche alla nostra città di inserirsi in pieno nel settore delle attività sportive all’aria aperta che da sempre caratterizzano la Finale Outdoor Region”.

Gli esperti del Consorzio si occuperanno di fornire una consulenza strategica finalizzata, dal punto di vista tecnico, a dare gli elementi necessari all’eventuale realizzazione di un catasto sentieri di valenza strategica per il prodotto bike e della sua integrazione all’interno di un idoneo strumento urbanistico o, in alternativa, alla mappatura e all’indagine geologica delle aree interessate dallo sviluppo della rete sentieristica, con l’obiettivo di consentire al Comune di individuare i proprietari terrieri interessati;

dal punto di vista operativo, la consulenza sarà rivolta alla pianificazione degli interventi necessari alla realizzazione o al ripristino dei sentieri che rappresenteranno il “prodotto turistico outdoor bike”.

Tale proposta si pone i seguenti obiettivi: un’analisi del territorio comunale, della rete sentieristica esistente e delle potenzialità di sviluppo attraverso sopralluoghi puntuali in loco, con il supporto di professionisti e ottimi conoscitori del territorio scelti dal Consorzio; la definizione di una proposta progettuale finalizzata al collegamento del territorio comunale alle aree limitrofe, già facenti parte dell’offerta sentieristica della Finale Outdoor Region;

l’organizzazione di incontri con i portatori di interessi del comparto turistico e delle attività produttive del territorio comunale, volti alla condivisione del progetto di sviluppo in ambito outdoor; la definizione di una proposta commerciale che possa coinvolgere il tessuto imprenditoriale locale in parallelo allo sviluppo del prodotto.

Nei piani, la realizzazione di questa parte del progetto permetterà, insieme allo sviluppo della parte tecnica, di definire gli interventi necessari alla realizzazione, al ripristino e alla manutenzione di un’adeguata rete sentieristica, base per la realizzazione di un prodotto outdoor integrato all’offerta della destinazione.

Negli scorsi mesi For ha già effettuato una prima valutazione della rete sentieristica. L’attività si è sviluppata attraverso: sopralluoghi sulla rete esistente (in fase di completamento); la sovrapposizione delle tracce con la rete sentieristica inserita nel “Vibram Running Park”; l’analisi della rete sentieristica in chiave di fruizione bike gravity, e-bike uphill, e-bike slow, trail running, trekking; l’analisi degli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulla rete sentieristica esistente.

Sono state valutate e analizzate le aree territoriali confinanti con il Comune di Pietra Ligure, nello specifico l’area a sud della frazione di Verzi e l’area tra il Rifugio Pian delle Bosse e Verzi.

L’ampia rete sentieristica presente nella zona di Ranzi, già molto frequentata dal pubblico, rappresenta una delle due “porte di ingresso” nel territorio del Comune di Loano.

Vi sono alcuni sentieri esistenti, a percorrenza mista bici e pedoni, che necessitano di manutenzione ordinaria. Deve ancora essere valutata l’area in cui insiste il sentiero “Karma Trail”, facente anche parte del Tour “15 – Giro del Monte Carmo”, che sarà effettuato nelle prossime settimane.