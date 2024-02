Loano, CarnevaLöa 2024: domenica 11 carnevale dei bambini in piazza Italia

CarnevaLöa 2024 a Loano: entra nel vivo l’edizione della manifestazione tanto amata

CarnevaLöa 2024: domenica 11 febbraio il carnevale dei bambini in piazza Italia la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato al Turismo, Cultura e Sport del Comune di Loano.

Domenica 11 febbraio è in programma il consueto carnevale dei bambini in piazza Italia. Il divertente pomeriggio in maschera dedicato ai più piccini inizierà alle 15 con musica, balli, spettacoli di magie e bolle di sapone con il Mago Alex.

In caso di maltempo la manifestazione si sposterà nella pagoda di via Gozzano.

Domenica 18 febbraio si terrà l’attesissima sfilata dei carri allegorici sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati ai cartoons, ai fatti di attualità e alla satira, partiranno alle 15 da piazza Mazzini, percorreranno corso Roma e raggiungeranno piazza Cadorna, dove faranno inversione per

tornare al punto di partenza.

Nel corso della sfilata si svolgerà il Palio dei Borghi, competizione

carnevalesca che vedrà coinvolti i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano ed alcuni carri ospiti, fuori concorso.

Sfileranno, inoltre, il carro della Torre dell’Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (a cura dell’associazione Vecchia Loano) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera” ossia a forma di annaffiatoio, cioè il simbolo di Beciancin. Parteciperà la Banda Folkloristica Internazionale “Rumpe e Streppa” e le majorette “Le figlie del Po”. In caso di maltempo la sfilata si terrà il 3 marzo.

La kermesse carnevalesca si concluderà domenica 25 febbraio con il Palio dei Comuni, a cui prenderanno parte i carri dei Comuni rivieraschi e dell’entroterra che hanno aderito alla manifestazione e il vincitore del Palio dei Borghi di Loano (fuori concorso). La sfilata prenderà il via alle 15.

Parteciperà la Banda Folkloristica Internazionale “Canta e Sciuscia” e le majorette di Occimiano. In caso di maltempo la

sfilata si terrà il 3 marzo.