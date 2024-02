Scherma e turismo alla BIT: presentati gli europei 2025 di Genova

Genova e la Liguria brillano alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano con la presentazione di eventi schermistici di livello nazionale e internazionale che ben si legano con il turismo della nostra città e regione.

Focus principale sono i Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2024 e gli Europei Assoluti 2025, entrambi inseriti nei programmi di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”.

Questi eventi di scherma non solo attrarranno atleti da ogni parte d’Italia ma avranno importanti ricadute economiche e turistiche nella regione.

Tricolori Cadetti e Giovani 2024

Il primo appuntamento si svolgerà a Genova, dal 24 al 26 maggio, presso il padiglione Jean Nouvel.

Con la partecipazione di 650 atleti e relative figure accompagnatrici, questo torneo sarà il culmine di un percorso di selezione regionale e interregionale.

I Campionati Italiani assegneranno 12 titoli nazionali, contribuendo in modo significativo all’indotto della città e della Liguria.

Europei Assoluti 2025 di scherma

I Tricolori saranno una prova ufficiale per gli Europei Assoluti del 2025, che si terranno nello stesso Jean Nouvel a giugno.

Con la partecipazione di circa 400-450 atleti provenienti da 45 nazioni, questo evento non si limiterà all’agonismo ma si concentrerà anche sull’interazione con il mondo della scuola e sull’offerta di pacchetti turistici per esplorare le eccellenze culturali e gastronomiche della città.

Il connubio scherma – Turismo

La sinergia tra scherma e turismo sarà evidenziata durante gli Europei, coinvolgendo il mondo della Scuola con concorsi per la mascotte e video promozionali.

L’obiettivo è creare un’esperienza completa che non solo celebri la competizione sportiva ma promuova le bellezze culturali e gastronomiche di Genova.

Il contributo della scherma Ligure

Genova, City Partner della Federscherma dal 2021, si appresta a diventare il centro della scena schermistica.

Il Comitato Organizzatore, guidato dall’imprenditore Giuseppe Costa, incarna affiatamento, passione e forza di volontà per affrontare le sfide del biennio.

Riconoscimenti e aspettative

Simona Ferro, assessore regionale allo Sport, sottolinea l’importanza di eventi come Tricolori ed Europei, prevendo un impatto positivo su Genova e sulla Liguria.

L’assessore allo Sport, agli Impianti sportivi e al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, presenta Genova come il luogo ideale per accogliere atleti e appassionati, sottolineando l’impegno del Comitato Organizzatore.

Genova, in questo modo, diventa simbolo della scherma italiana e internazionale. Per questo il presidente federale Paolo Azzi sottolinea l’importanza dei Campionati Italiani come test event per gli Europei.

Il Comitato Organizzatore, insieme alle istituzioni locali, si prepara a fare di questi eventi un motivo di orgoglio per Genova e l’intera comunità schermistica europea.