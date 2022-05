Lo Spazio Vuoto Imperia, pronti, ai posti, via! E’ partito il ciclo di spettacoli a conclusione dei laboratori

Lo Spazio Vuoto Imperia, pronti, ai posti, via! Lunedì 23 maggio, a termine del Laboratorio di Teatro Integrato, è andato in scena “Che Odissea! – progetto tra la Terra e il Cielo” a cura di Gianni Oliveri e Federica Siri, (liberamente tratto dal poema di Omero). La preparazione allo spettacolo era stata interrotta a causa del covid e poi è stata ripresa in autunno e portata adesso in scena.

Il Comune di Imperia – Settore Servizi Sociali, che ne approfittiamo per ringraziare, ha interamente finanziato lo spettacolo.

I prossimi appuntamenti previsti questa settimana sono gli spettacoli a conclusione dei Laboratori Bambini. Si andrà quindi in scena a Lo Spazio Vuoto sabato 28 e domenica 29 maggio alle ore 21.00 con “Amori, Miti e Metamorfosi” con i giovanissimi attori che hanno fatto i corsi di teatro con le insegnanti Livia Carli e Federica Siri.

Gli spettacoli a conclusione del Laboratorio Ragazzi sono previsti sabato 4 e domenica 5 giugno alle ore 21.00 con la messinscena di “Ubu Roi” mentre sabato 18 e 19 giugno, sempre alle 21.00, a conclusione del Laboratorio Adulti si andrà in scena con “Smanie della villeggiatura” di Goldoni.

Vi aspettiamo a teatro!Si ricorda per gli spettacoli di portare la mascherina FFP2