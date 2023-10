Lions e AEC Luni per un evento di socialità e volo

Grande aviazione nell’estremo Levante ligure, dove c’è un vivacissimo e ben attrezzato Aero Club, presso lo scalo di Luni, a due passi dal Magra ed in mezzo al verde.

E’ ricco di eventi importanti, educativi e divertenti come quello che ha visto grandi e gioiosi protagonisti numerosi ragazze e ragazzi dell’Anffas.

Una giornata all’insegna del volo organizzata in sintonia tra il Club del volo e Scuola di volo Lunense ed il Lions Club Colli Spezzini, e che è stata significativamente intitolata la Giornata dell’Aria Lionistica 2023.

Durante la giornata i giovani con alcune disabilità hanno potuto volare sopra lo stupendo Golfo dei Poeti, passeggeri del Piper Pa28 e del Tampico Tb9, eccellenti velivoli, targati entrambi Aec Luni. Due aerei divertenti sia come passeggeri che come piloti privati ed adatti pure a forgiare nuovi aviatori.

I voli Lions e Aero Club sono decollati dall’aeroporto di Sarzana-Luni, quindi hanno volteggiato sopra la costa di Lerici, facendo poi rotta verso il Canale di Porto Venere e le isole di Palmaria e Tino in un itinerario che ha toccato alcuni dei punti più conosciuti della costa ligure, ammirati a livello mondiale e considerati tesori naturali e di bellezza tra i più rinomati nel globo. Un orgoglio per la nostra regione.

Una nota importante è il fatto che il Lions Club Colli Spezzini ha offerto come “service” i voli per i ragazzi diversamente abili e per gli accompagnatori, in virtù di una collaborazione, che vedrà il Club collaborare a breve all’interno dell’importante evento delle Special Olympics, nel quale offrirà diverse decine di buoni pasto.

L’evento è stato organizzato di concerto tra il Presidente del Lions Club Colli Spezzini, Luciano Piovano, il Presidente dell’Aeroclub Lunense, Lorenzo Lepore, pilota comandante di grande esperienza ed attualmente in forza alla flotta di Poste Italiane, dopo una carriera insigne tra voli di linea, istruzione di volo ed altro, con molte migliaia di ore di volo alle spalle, e la Coordinatrice di Anffas La Spezia, Alessia Bonati.

“Questa edizione della Giornata dell’Aria Lions 2023 – ha commentato il presidente del Lions Club Colli Spezzini – è la dimostrazione che con l’impegno e con la perseveranza è possibile fare grandi cose a sostegno di fasce deboli della popolazione regalando un’esperienza unica e coinvolgente.

Diverse persone desideravano da decenni coronare il sogno del volo ed avere regalato loro questa esperienza rientra appieno nello spirito di noi Lions”.

Replica e fa eco il Comandante Lorenzo Lepore: “come Aeroclub Lunense siamo molto felici di avere contribuito alla buona riuscita di questo evento in sostegno al Lions Club Colli Spezzini ed all’Anffas, grazie all’impegno dei nostri piloti e del personale di terra, volare permette di superare le barriere e di potere vedere dall’alto i nostri magnifici paesaggi”.

Ed infine Alessia Bonatti, Coordinatrice Anffas La Spezia, ha voluto porre l’attenzione alla giornata che ha definito “splendida” e nella quale, ha aggiunto, “grazie al Lion Club dei Colli Spezzini i ragazzi dell’ Anffas della Spezia e tutti gli operatori hanno volato sul nostro Golfo. Una bellissima esperienza che consigliamo a tutti e vorrei ringraziare il Presidente Luciano Piovano per averci coinvolto in questa meravigliosa giornata dell’ Aria Lionistica”.

Dino Frambati