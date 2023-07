L'eco-compattatore, ben rodato arriva in piazzale Europa Recco

L’eco-compattatore, ben rodato e funzionante arriva in piazzale Europa Recco.

L’eco-compattatore, o più comunemente chiamata la macchina “mangia plastica” in precedenza sistemata nella Cabina Loderini nel centro di Recco. Da oggi, 7 luglio è stata spostata nella nuova sede di piazzale Europa. Il dispositivo è perfettamente rodato e funzionante. Dal giorno dell’inaugurazione, nella Cabina Loderini, il 16 dicembre 2021, l’eco-compattatore è riuscito a raccogliere e ridurre circa 3.000 kg di bottiglie in Pet e flaconi in Hdpe (detersivi, saponi e altro).

I recchesi hanno avviato al riciclo la plastica ricevendo un coupon con i buoni sconto spendibili nei negozi della città. Molti cittadini hanno aderito all’iniziativa grazie alla media di dieci conferimenti al giorno (minimo 20 bottiglie). Incentivare il riciclo della plastica mettendo a disposizione dei cittadini macchinari in grado di trasformare il rifiuto in risorsa è l’obiettivo dell’eco-compattatore.

«Le direttive europee ci impongono l’utilizzo di eco-compattatori con particolari caratteristiche, diversi per misura e modalità di apertura. Il nuovo dispositivo mangia plastica, che entrerà in funzione tra una decina di giorni in centro a Recco, è risultato inadatto, per le sue dimensioni, a occupare lo spazio assegnato nella postazione per la raccolta dei rifiuti attualmente in costruzione in piazzale Europa, mentre Cabina Loderini è risultato il sito più idoneo per accoglierlo». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.