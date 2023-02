Lazio-Samp 1-0, Stankovic: Prestazione dignitosa dei ragazzi

Stankovic non si da per vinto e loda i ragazzi della Samp per atteggiamento nonostante il ko a Roma contro la Lazio.

“Prestazione dignitosa, di ragazzi che hanno lasciato tutto e giocato un bel calcio. Non dobbiamo fraintendere le cose, la Lazio è ben costruita e con campioni d’altissimo livello. La nostra prestazione è stata ottima. Ci manca lucidità sottoporta? Sì. Non siamo una squadra che può creare dieci o più occasioni a partita, ma dobbiamo essere più lucidi. Per vincere serve segnare”.

“I ragazzi sono ben preparati, hanno tenuto botta per 95’. Un po’ più di tranquillità serve. Ricordiamo che ogni partita è come se fosse l’ultima. Giocare così è difficile, forse in quel punto non sono lucidi. Affrettano troppo la decisione, ma non posso rimproverarli. Non molliamo, troviamo le soluzioni”.