La Spezia, 22enne dominicano accoltella coetaneo: denunciato

Sconosciute le cause dell’aggressione

È stato identificato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura della Spezia il dominicano, probabile autore dell’aggressione con l’uso di arma bianca consumato, nei confronti di un giovane, la notte del 16 dicembre 2023 in via Gramsci, all’altezza di vico delle Mura, nel centro cittadino.

Quella notte, a seguito di una lite scaturita per futili motivi, l’autore del reato, un ventiduenne dominicano regolare sul territorio nazionale, aggrediva con violenza un suo coetaneo, procurandogli lesioni personali anche con ferite da taglio.

Le fasi dell’aggressione sono state dettagliatamente ricostruite dagli investigatori grazie all’escussione di testimoni presenti ai fatti, nonché all’analisi delle immagini tratte dalle telecamere di sicurezza cittadine, che hanno registrato le fasi salienti del fatto.

Non si evincono nella dinamica e nelle motivazioni del gesto, fatti legati allo spaccio di stupefacenti o ad altri moventi di carattere criminale, essendo scoppiata la lite per fatti meramente episodici.

L’autore del reato è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia per lesioni personali aggravate dall’uso di arma bianca nonché per porto di oggetti atti ad offendere, con l’ulteriore aggravante di aver agito per futili motivi.