Ancora festa in Liguria con il Lotto. Nel concorso di sabato 16 dicembre, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da La Spezia, per un totale di 51.750 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,4 milioni in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi di euro in questo 2023.