La magia del Natale illumina la città di Recco.

Nella magia del Natale, per i più piccoli, c’è in programma un pomeriggio speciale: in Piazza Nicoloso nell centro della città, mercoledì 20 dicembre dalle ore 16.30, si arricchirà ancora di più con lo spirito natalizio grazie al “Christmas Show”. Uno spettacolo che promette di essere un evento molto amato dai bambini e anche dai loro genitori.

Babbo Natale in persona sarà l’ospite d’onore, pronto a diffondere gioia e sorrisi. I bambini avranno l’opportunità unica di interagire con lui in un photo booth allestito per l’occasione. Ogni momento potrà essere immortalato: scatta e stampa la tua foto ricordo.

«L’iniziativa “Christmas Show” è molto più che un semplice incontro con Babbo Natale – dice il sindaco Carlo Gandolfo – il Civ di Recco, che ha organizzato l’appuntamento, ha pensato soprattutto ai bambini e alle famiglie, proponendo eventi semplici ma capaci di trasmettere allegria e la tipica magia che avvolge il Natale, infondendo calore e senso di comunità. Quindi ci vediamo a Recco. Non mancate». Con il patrocinio del Comune di Recco. ABov.it