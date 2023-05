Investita da Tir a Cornigliano, Villa: necessari presidi fissi di Polizia locale

“A seguito del tragico incidente avvenuto in via Cornigliano nei giorni scorsi, ho presentato un’interrogazione all’assessore del Comune di Genova Sergio Gambino nella quale ho chiesto di istituire dei presidi fissi (sezioni) di Polizia locale per la sorveglianza, la prevenzione e il rispetto delle regole del codice della strada”.

Lo ha comunicato oggi il consigliere comunale del Pd Claudio Villa in riferimento all’incidente mortale che la scorsa settimana ha visto l’autista di un Tir, un 42enne marocchino, investire sulle strisce un pedone, una 50enne ecuadoriana.

“La richiesta – ha aggiunto Villa – è quella di ricreare le vecchie sezioni territoriali di Polizia locale, in modo tale che si possa tornare ad avere un presidio fisso con agenti sul luogo, e non solo pattuglie volanti con mezzi, i quali hanno competenza in un territorio specifico.

Questo, aggiungendosi agli altri strumenti già esistenti, potrebbe contribuire ad evitare vicende tragiche come quella accaduta a Cornigliano la settimana scorsa.

Negli ultimi anni il numero di agenti di Polizia locale è aumentato. La giunta Bucci sembra propensa, tuttavia, ad affidare loro esclusivamente un ruolo di pattugliamento volante con mezzi su tutto il territorio della città. La proposta, invece, va nel senso di aumentare la prevenzione, garantendo che ogni territorio sia dotato di presidi fissi/sezioni”.