Sbarra a Genova: introdurre reato di omicidio sul lavoro, fermare carneficina

“Noi dobbiamo rafforzare l’attivita’ sanzionatoria ed e’ la ragione per la quale vogliamo confrontarci e discutere col Governo Meloni. Perche’ non e’ piu’ accettabile”.

Lo ha dichiarato stamane Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, a margine del convegno del sindacato per promuovere la proposta di legge sulla partecipazione dei lavoratori nei Cda delle aziende.

Sollecitato sull’utilita’ di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, Sbarra ha ribadito: “si faccia tutto cio’ che e’ necessario per impegnare il sistema delle imprese al rispetto rigoroso delle normative in materia, soprattutto dell’applicazione dei contratti maggiormente rappresentativi. Dobbiamo fermare questa carneficina e bisogna mettere in campo tutti gli strumenti necessari per realizzare questo obiettivo”.