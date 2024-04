Il 27 e 28 aprile i concorrenti attesi da un percorso in condizioni ottimali

A meno di una decina di giorni dalla chiusura delle iscrizioni, prevista per il 17 aprile, crescono sempre più l’interesse e l’entusiasmo attorno al “1° Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”, in calendario il 27 e 28 aprile prossimi, con partenza ed arrivo a Pieve di Teco ed organizzato dalla Scuderia Imperia Corse con l’importante patrocinio della Regione Liguria.

E c’è grande fermento anche negli undici municipi (Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico) che danno vita all’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia, l’ente che ha scelto questo evento automobilistico – sportivo per promuovere ulteriormente il territorio e i prodotti tipici di questa zona – il vino rosso Ormeasco, l’olio EVO derivato dalle olive taggiasche e il famoso Aglio di Vessalico – da tempo già conosciuti ed apprezzati anche al di fuori della Liguria.

In questi ultimi giorni l’attenzione degli organizzatori si è concentrata principalmente sui lavori di ripristino del percorso, che si presenterà ai concorrenti in condizioni davvero ottimali: in particolare, ad Aquila è stato ultimato lo sfalcio del tratto interessato dalle prime due prove speciali del rally, una delle quali sarà disputata in notturna, ed è anche terminata l’asfaltatura sul tratto della ps di Rezzo.

Il “1° Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca” sarà articolato su 2 tappe e 247,50 km di percorso, 59,42 dei quali relativi alle 6 prove speciali, 3 tratti – “Aquila d’Arroscia” (km. 6,11), “Mendatica” (km. 14,60) e “Rezzo” (km. 9,00) – da percorrere due volte. La partenza verrà data alle ore 17:20 di sabato 27 aprile da Corso Mario Ponzoni, a Pieve di Teco, dove è anche fissato l’arrivo alle 15:20 del giorno dopo. Nella prima giornata di gara è previsto lo svolgimento di due prove speciali.

Domenica 21 aprile, giornata dedicata alle ricognizioni autorizzate del percorso, i concorrenti incontreranno, lungo il tragitto del rally, le piccole “bicilindriche” del locale Fiat 500 Club Italia impegnate in un giro turistico sulle stesse strade dove, una settimana dopo, si consumerà la sfida del “1° Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”.

Per informazioni sulla gara, è possibile consultare il sito dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/ o seguire i profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.