Avviso meteo di Arpal: burrasca e temporali in serata. Anche domani

“In Liguria l’ingresso del fronte sulla regione porta per la giornata di oggi piogge diffuse da Ponente in estensione a Levante con possibili rovesci o temporali anche localmente forti in serata e nelle prime ore di domani. Nel corso di mercoledì piogge diffuse al più moderate da Levante verso Ponente e venti di burrasca nel corso della giornata. Giovedì residua instabilità e venti forti nella prima parte della giornata con deciso miglioramento e cielo sereno dal pomeriggio”.

Lo hanno comunicato nel primo pomeriggio di oggi i responsabili di Arpal.

Ecco le previsioni meteo degli esperti di Arpal.

Oggi. Piogge diffuse in estensione da Ponente a Levante a carattere di rovescio o temporale in serata. Venti moderati da Sud-Sudest in aumento e rotazione da Nord dal pomeriggio; in serata localmente forti e rafficati su crinali e sbocchi delle valli esposte di Ponente. Mare molto mosso a Ponente in estensione a Levante in serata. Segnalazione Protezione civile: temporali forti.

Domani. Temporali al più moderati nella prima parte della giornata su Centro-Levante con possibili fenomeni grandinigeni associati; deboli piogge diffuse in estensione verso Ponente nel corso della giornata. Venti di burrasca forte da Nord- Nordovest su Centro-Ponente con raffiche sui crinali e capi esposti; forti e localmente rafficati a Levante. Mare molto mosso ovunque nella prima parte della giornata, dal pomeriggio mosso se Centro-Levante e molto mosso a Ponente. Segnalazione di Protezione civile: vento e temporali forti.