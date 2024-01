Intensificati i controlli a Savona: 4 Arresti e 8 Denunce in una settimana

Nell’ambito delle misure di potenziamento della sicurezza predisposte dal Questore di Savona, la Polizia di Stato ha notevolmente rafforzato i servizi di prevenzione nella provincia.

Durante la scorsa settimana, le Volanti della Questura e del Commissariato di Alassio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, hanno intensificato i controlli nelle zone più sensibili di Savona, Alassio ed Albenga.

Attività di controllo e risultati significativi

Durante questa operazione, sono state identificate oltre mille persone e controllati oltre 400 veicoli. La polizia ha effettuato più di 700 controlli veicolari e identificato oltre 2000 individui. Questi sforzi hanno portato all’arresto di quattro persone, di cui due dalla Squadra Mobile, una dal Commissariato di Alassio e una dalle Volanti della Questura. Inoltre, otto individui sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria.

Un impegno costante per la sicurezza in città

L’impegno della Polizia di Stato non si esaurisce qui. I controlli continueranno in tutta la provincia nelle prossime settimane, mirando a garantire un ambiente sicuro per la cittadinanza. La costante presenza sul territorio e l’utilizzo di risorse specializzate dimostrano il forte impegno delle forze dell’ordine nella prevenzione e repressione di attività criminali.