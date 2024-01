Domani apre 17^ Edizione Kustendorf Film And Music Festival

Domani alle 20:00 apre ufficialmente la 17^Edizione del Kustendorf Film And Music Festival, la manifestazione cinematografica di respiro internazionale, ideata dal regista Emir Nemanja Kusturica.

Ricordiamo che il Kustendorf Festival è organizzato dalla Società di Produzione Rasta International, con il supporto del Ministero della Cultura della Repubblica di Serbia.

Quest’anno, subito dopo la cerimonia d’esordio, sarà proiettato il film “Io Capitano” del nostrano Maestro Matteo Garrone che sarà ospite del festival. Sicché un incipit di festival all’insegna del Cinema italiano, molto amato in Serbia.

Ma vogliamo fare un cenno sulla storia del Kustendorf festival e sui meravigliosi luoghi che lo ospitano.

Emir Nemanja Kusturica. Maestro bosniaco, naturalizzato serbo, sul set della pellicola “Life is a miracle” del 2004, girato nella medesima location in cui si svolge il festival, a Mokra Gora, graziosa cittadina rurale della Serbia sudoccidentale, si innamora di queste terre, che tra l’altro si trovano entro il Parco Nazionale di Tara e, sulla collina sovrastante, Emir ed i suoi stretti collaboratori, decidono di costruire un fatato villaggio di casette di legno, che prenderà il nome artistico di Kustendorf, dal tedesco letteralmente “Città delle Arti”, nome suggerito ad Emir dall’amico sceneggiatore e drammaturgo Peter Handke che sarà presente alla primissima edizione del festival, che si è tenuta dal 14 al 21 gennaio del 2008.

Sin dagli esordi Il Kustendorf prende forma come luogo e manifestazione che vuole essere crocevia di artisti emergenti e cineasti del panorama internazionale al fine di un sinergico scambio culturale. In effetti, come lo definì una volta la producer francese Claudie Ossard “Il Festival del Kustendorf è un festival unico al mondo”, proprio in virtù del privilegio che si ha di dialogare con i registi, attori ospiti, elemento d’incontro del tutto assente nelle altre manifestazioni cinematografiche internazionali. In effetti si parla anche di “Umani del Kustendorf”, in quanto chi vi partecipa esprime radicato amore per la “Kultura”, empatia, umanità ed indomita propensione alla “Bellezza”.

Domani ci avviamo fino all’amata Mokra Gora con profonda gratitudine per l’opportunità di partecipare ad un festival così speciale.

Ringraziamo per l’ospitalità l’Organizzazione e l’Ufficio Stampa.

Romina De Simone

Internet: http://kustendorf-filmandmusicfestival.org/2024/