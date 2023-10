(In)Sicurezza e centro migranti a S. Desiderio: protesta dei residenti

Tensione ieri sera nel quartiere genovese di San Desiderio per la protesta di diversi residenti davanti al centro per minori stranieri non accompagnati.

Il presidio è nato per la sicurezza della zona e per chiedere un intervento contro i continui episodi di microcriminalità.

Per calmare gli animi sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile.

Secondo quando ricostruito, a scatenare la protesta dei residenti sarebbe stato il lancio di bottiglie da parte di alcuni stranieri della comunità contro alcuni abitanti del quartiere.

Da giorni viene chiesto lo spostamento del centro. Non si escludono nuove proteste o manifestazioni.