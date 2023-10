Corso Italia, rissa fuori dalla discoteca: arrestato 17enne italiano

La scorsa notte nei pressi di una discoteca in corso Italia, a Genova, è stata segnalata una rissa tra giovani.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno identificato alcuni dei violenti.

Durante la fase dell’identificazione, uno dei giovani ha improvvisamente colpito un militare con un pugno e ha dato un paio di spinte un altro per tentare di sfuggire all’identificazione e alla denuncia.

Subito bloccato ed immobilizzato, è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il giovane, 17enne italiano, è stato accompagnato in un centro di prima accoglienza per minori.