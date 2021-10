INPS Servizio NASpI personalizzato e interattivo della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego. Guida al consumatore.

INPS Servizio NASpI personalizzato, come funziona

Quando la domanda di NASpI viene accolta, Inps invia al beneficiario un sms che lo invita a consultare la sua area MyINPS,

l’area riservata del portale Inps accessibile attraverso SPID, CIE e CNS.

Nell’area riservata, una video guida personalizzata illustra all’utente come è stata calcolata la sua Naspi,

quali sono le regole di compatibilità da considerare, importo e durata del beneficio, in modo da anticipare le risposte alle domande più ricorrenti:

”Quanto prenderò ogni mese? Per quanti mesi? Quando riceverò l’accredito della prima rata di NASpI? Cosa devo fare se trovo un nuovo lavoro?”.

Con una comunicazione semplice e chiara, la video guida accompagna l’utente nella gestione in autonomia della propria NASpI, aprendo un canale interattivo tra lui e Inps grazie ad apposite icone che compaiono via via nel video.

Per chi ha valorizzato i campi della domanda NASpI relativi al lavoro autonomo svolto ed al reddito da lavoro autonomo previsto,

la video guida è personalizzata con messaggi aggiuntivi volti a ricordare l’obbligo di comunicazione annuale del reddito (per ridurre il contenzioso) e la possibilità di chiedere l’anticipazione NASpI.

La video guida resta a disposizione del beneficiario per alcuni mesi all’interno dell’area notifiche My INPS, e sarà scaricabile anche attraverso il QR Code presente nella lettera di attribuzione del beneficio recapitata in Cassetta Postale online.

Nella sezione INPS Comunica del portale Inps ha pubblicato il Dossier NASpI e faq, per tutti gli ulteriori chiarimenti.