Ecco la programmazione al teatro Nazionale di Genova da martedì 14 febbraio 2023, giorno di San Valentino.

Cyrano de Bergerac al Teatro Gustavo Modena

Da martedì 14 febbraio Arturo Cirillo dirige e interpreta Cyrano de Bergerac, eroe romantico, animo appassionato e sognatore nato dalla penna di Edmond Rostand.

Il talentuoso regista napoletano porta in scena uno spettacolo glamour, musicale e coloratissimo in cui il triangolo amoroso tra Cyrano, Rossana e Cristiano rivive tra lustrini e paillettes, canzoni e coreografie, luci del varietà e atmosfere felliniane.

Mercoledì 15 e 22 febbraio servizio navetta gratuito messo a disposizione da A.Se.F. per chi desidera assistere allo spettacolo. Prenotazioni allo 010 5342 400 dal martedì al sabato ore 10-13 e 15-18.

Mercoledì 22 febbraio alle ore 17.30 Arturo Cirillo incontra il pubblico nel Foyer del Teatro Gustavo Modena. Al termine dell’incontro verrà offerto un aperitivo dall’Associazione Amici del Teatro Nazionale di Genova.

Claudio Bisio tra biografia, fiction e ironia al Teatro Ivo Chiesa

La mia vita raccontata male, diretto da Giorgio Gallione con Claudio Bisio protagonista, è la nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova che va in scena da mercoledì 15 febbraio.

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia ironica fra successi e inciampi: la prima delusione amorosa, i mondiali di calcio del 1974, il montgomery e la ribellione, Carosello e le gemelle Kessler, l’esaltazione e le ansie per i figli con sullo sfondo l’Italia speranzosa di ieri e quella sbalestrata di oggi.

In scena con Bisio i chitarristi Marco Bianchi e Pietro Guarracino. che eseguono live le musiche originali composte da Paolo Silvestri.

La pièce è tratta dai libri di Francesco Piccolo, autore dei bestseller Momenti di trascurabile (in)felicità e Il desiderio di essere come tutti.

Peng al Teatro Eleonora Duse

Da mercoledì 15 febbraio al Teatro Eleonora Duse va in scena Peng, diretto da Giacomo Bisordi e scritto da Marius von Mayenburg, uno degli autori più originali e rappresentati del teatro contemporaneo. Dialoghi pirotecnici e traboccanti humor nero per raccontare l’irrefrenabile, divertente e inquietante ascesa di un presunto bimbo prodigio, continuamente spiato dalle telecamere come in un Truman Show 2.0.

«Uno spettacolo divertente, rutilante, dissacrante, imprendibile, dove alle situazioni raccontate dalla trama si aggiungono efficaci trovate sceniche e guizzi interpretativi». Laplatea.it

Quarto appuntamento con Arrivano… I greci

Un’icona di incomparabile bellezza? Una vittima della forza dell’eros? Una donna coraggiosa che ascolta il suo cuore? Un simbolo di infedeltà? Elena di Troia è il controverso personaggio al centro del quarto incontro che si terrà lunedì 13 febbraio (ore 17.45) nel Foyer del Teatro Ivo Chiesa.

I due relatori sono la storica e giurista Eva Cantarella e il professore di Letteratura Greca dell’Università di Genova Walter Lapini, introdotti dallo scrittore. ELI/P.