Caso Toti, anche l’ex procuratore capo Cozzi sullo yacht di Spinelli

Caso Toti e maxi inchiesta della Dda e della Procura della Repubblica di Genova per corruzione. Anche l’ex procuratore della Repubblica di Genova Francesco Cozzi, come tra gli altri il sindaco Marco Bucci e l’ex ministro dei Trasporti ed ex governatore ligure del Pd Claudio Burlando, é salito sullo yacht dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli, arrestato ai domiciliari martedì scorso insieme al presidente in carica di Regione Liguria Giovanni Toti.

E’ quanto ha pubblicato oggi il quotidiano La Repubblica, citando carte della maxi inchiesta: nel caso di Toti ci sono in ballo 74mila euro per presunti fatti risalenti al 2020-21.

Cozzi è stato procuratore capo a Genova fino all’estate del 2021, quando andò in pensione.

Bucci: anch’io su yacht di Spinelli, parlo con tutti e in 7 anni mai preso un euro

“L’episodio – ha spiegato tra le altre cose La Repubblica – senza nessun risvolto penale per Cozzi, racconta bene, da un lato, i molti incroci della società genovese e, dall’altro, la capacità di Spinelli di attirare soggetti assai eterogenei, ma tutti legati ad ambienti di potere e di influenze”.

La conferma di essere salito sullo yacht di Spinelli è arrivata dallo stesso Cozzi.

“E’ vero – ha dichiarato Cozzi al quotidiano – mi chiesero un parere su una questione e glielo diedi, ma in una veste ufficiale da avvocato. Dopo la pensione, infatti, mi sono iscritto all’Ordine degli Avvocati, ma in quello di Piacenza per evitare eventuali conflitti nel territorio in cui ho esercitato. Io pareri ‘aumma aumma’ non ne dò. Per Spinelli mi sono chiesto se ci fossero ostacoli di opportunità e ho ritenuto di no. Sullo yacht non c’era Toti, ma Spinelli con il figlio Roberto, che mi aveva contattato”.