Samp-Inter, lo stato di forma delle due squadre

La Samp ha pareggiato nell’ultimo match di campionato contro il Monza, ma non riesce a rimanere imbattuta per due partite di Serie A consecutive addirittura da aprile 2022 e non colleziona due pareggi di fila da dicembre 2021. Tuttavia, i blucerchiati hanno il peggior rendimento casalingo nei cinque maggiori campionati europei in corso, con appena due punti conquistati in 10 gare (2N, 8P); nella sua storia, considerando tre punti a vittoria da sempre, la Samp aveva sempre ottenuto almeno 8 punti dopo i primi 10 incontri interni in una stagione di Serie A. La Sampdoria è rimasta imbattuta in quattro delle ultime sei partite di campionato giocate di lunedì (2V, 2N), dopo aver registrato quattro ko consecutivi in questo giorno della settimana. Dall’altra parte, l’Inter è stata sconfitta nell’ultimo appuntamento di Serie A giocato nel Monday night (0-1 contro l’Empoli il 23 gennaio) e l’ultima volta che ha perso due partite di fila di lunedì è stata nel 2014. L’Inter è – al pari di Borussia Dortmund e Bochum – una delle tre squadre che hanno raccolto meno pareggi nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (uno solo segno “X” contro il Monza); la squadra nerazzurra ha pareggiato solo una volta nelle ultime 30 partite giocate in Serie A. L’Inter subisce gol da 14 trasferte consecutive fuori casa in Serie A (l’ultima clean sheet risale al 3 aprile 2022, contro la Juventus), l’ultima volta che ha registrato una serie di almeno 15 gare esterne consecutive senza mai tenere la porta inviolata in campionato è stata tra il 1987 e il 1988, quando arrivò a 18. L’Inter ha vinto ben nove delle ultime 11 partite giocate (1N, 1P), considerando tutte le competizioni, tenendo la porta involata quattro volte nelle ultime sei gare.