Il ponte tra Brugnato e Borghetto Vara, lungo la SP 556 ha problemi di sicurezza e deve essere chiuso in caso superamento dei massimi livelli

Alla luce di questa condizione la Provincia della Spezia sta provvedendo alla realizzazione delle opere per la messa in sicurezza dell’infrastruttura.

“La situazione del ponte tra Brugnato e Borghetto è chiara e proprio per questo è in corso di realizzazione un programma di manutenzione straordinaria che ci garantirà di avere un’infrastruttura sicura ed a norma._ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Siamo riusciti ad avere i fondi per l’intervento ed ora il programma sta seguendo il suo iter.

I lavori inizieranno inevitabilmente con la bella stagione ed in questi mesi non ci possiamo dimenticare che la sicurezza dei cittadini deve essere la priorità: quando le condizioni lo richiederanno il ponte andrà chiuso. È chiaro che questo provoca disagi, ma la sicurezza non è derogabile.

Proprio per questo ho scritto a Salt per richiedere la gratuità del pedaggio autostradale, esclusivamente nei casi di chiusura del ponte che si potranno verificare sino alla fine dei previsti lavori.

Con i Sindaci del territorio della Val di Vara, a fronte di ogni situazione, siamo in costante contatto per garantire soluzioni concrete che vengano in contro alle necessità degli abitanti. Gli interventi di questi ultimi mesi hanno risolto situazioni che da troppo tempo non erano state trascurate”.

Questa arteria stradale di comunicazione è fondamentale per non isolare migliaia di persone residenti in Val di Vara; è evidente per questi motivi la strategicità del tratto autostradale Brugnato e La Spezia. Sulla base di questa necessità è stata presentata una precisa richiesta a Salt.

Nota tecnica

Il programma di intervento di manutenzione straordinaria del ponte sta seguendo il regolare iter previsto e comunicato agli Enti locali del territorio, nello specifico è in corso la progettazione esecutiva per le opere di grande manutenzione, la ditta incaricata sta eseguendo tutti i test tecnici preliminari ed in questi giorni sono in corso le prove sui materiali a cura della Survey Italia Srls. L’iter sta seguendo le tempistiche previste e necessarie a termini di legge.

Per la messa in sicurezza del ponte è previsto un finanziamento di euro 2.600.000,00 già stanziato.

Contemporaneamente è stato già affidato il lavoro per la realizzazione della briglia di valle del ponte, in questo caso l’importo lavori è di euro 325.000,00. I lavori della briglia iniziano appena sarà possibile lavorare dentro l’alveo del fiume e garantiranno un’importante diminuzione degli effetti dell’onda di piena che oggi ha il limite di sicurezza posto a 3 meri. Il superamento di tale valore, rilevato presso le stazioni idrometriche, obbliga alla chiusura immediata del ponte sino all’esecuzione di accertamenti dopo il passaggio dell’onda di piena.

La necessità di intervento su questa infrastruttura deriva dalle numerose indagini effettuate sulla pila del ponte Vara, sito lungo la S.P.566 “di Val di Vara”. A seguito dei costanti controlli sono emersi problemi inerenti alla fondazione della stessa, legati all’azione erosiva localizzata delle acque del fiume; che tale fenomeno si è accentuato nel corso degli ultimi decenni a seguito delle modifiche geomorfologiche naturali dell’alveo del Vara e dell’incremento annuale di piene significative (in termini di portata e velocità della corrente). In attesa della definizione dell’intervento di messa in sicurezza in corso, necessario a mitigare gli effetti di tale fenomeno, vi è quindi la necessità di un monitoraggio costante di tutti gli eventi di piena, ed in attesa dell’esecuzione del programmato intervento di rifacimento del ponte, oggi in iter di realizzazione, è necessario adottare provvedimenti precauzionali di temporanea limitazione di esercizio per garantire la sicurezza dei cittadini.